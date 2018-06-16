تحالف القرار العراقي يرحب بدعوة العبادي للحوار الوطني بشأن مستقبل العراق

أكد رئيس تحالف القرار العراقي أسامة عبد العزيز النجيفي قبوله لدعوة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، لعقد حوار وطني موسع ، مشيرا إلى ضرورة مشاركة الجميع وعدم استثناء أحد، وذلك في أعقاب الجدل، الذي أثير بشان نتائج الانتخابات البرلمانية، والتي اعتبرت تكتلات سياسية أنها شهدت تجاوزات مهمة.

بغداد- سبوتنيك . وأوضح النجيفي، في بيان، اليوم السبت، "استعداده الشخصي للمشاركة في الاجتماع كرئيس لتحالف القرار وعرض مشروع وطني لمعالجة الأوضاع في العراق".

كما شدد على أن "الواجب الوطني والمسؤولية الأخلاقية تستوجب استنفار كل الجهود من أجل تفكيك المشاكل ومعالجتها على وفق مصلحة الشعب".

ويضم تحالف "القرار العرقي" 11 حزبا، برئاسة الأمين العام لحزب (للعراق متحدون)، أسامة عبد العزيز النجيفي، ويعد التحالف أحد المعبرين عن الطائفة السنية في العراق.

كانت عدة تكتلات سياسية قد أعلنت ترحيبها بدعوة العبادي لطاولة حوار وطني من بينها الجبهة العراقية للحوار الوطني وتحالف القوى العراقية.

ودعا رئيس الوزراء حيدر العبادي الخميس، الكتل السياسية لعقد لقاء على مستوى عال بعد عطلة العيد مباشرة، فضلا عن عقد ما وصفها بـ"اللقاءات المسؤولة" للاتفاق على برنامج إدارة الدولة بجميع مؤسساتها.

وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 أيار/مايو الماضي، بنظام التصويت الإلكتروني الذي طُبق للمرة الأولى في البلاد، وهو ما أحدث جدلا وانتقادا كبيرين بعد إعلان النتائج.