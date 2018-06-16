مهمة روسية جديدة لمساعدة السعودية

صرح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة في المملكة العربية السعودية، أحمد المزيد، اليوم السبت، أن روسيا يمكن أن تساعد المملكة في إنشاء أوركسترا خاصة بها.

موسكو- سبوتنيك . وقال المزيد في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال في أي نوع من الفن والثقافة يمكن أن تتعاون روسيا والمملكة العربية السعودية، بأنه: "من بينها[ المجالات] الموسيقى، بالطبع، نحن نعمل الآن على إنشاء الأوركسترا الملكية في المملكة العربية السعودية، وأعتقد أن هذا هو أحد جوانب التعاون بين روسيا والمملكة العربية السعودية".

وأضاف المزيد بهذا الصدد، بأن: "هناك مجالاً آخر، هو الرسوم المتحركة، وكذلك الفنون الجميلة أيضاً، سواء كان متاحف أو تنظيم معارض أو مشاريع مشتركة لفنانين من البلدين، وجميع أنواع الفن تقريبًا، التي يمكن التعاون فيها بين الدولتين".

والجدير بالذكر أن المعرض الثقافي السعودي، يقام في موسكو بالفترة من 14-16 حزيران/يونيو. وصرح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة في المملكة العربية السعودية، أحمد المزيد، أن معرض الثقافة السعودي في العاصمة الروسية موسكو يواكب مشاركة منتخب بلاده في المونديال لتعريف الجمهور الروسي والجمهور الزائر بالثقافة السعودية.