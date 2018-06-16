الرئيس هادي يشيد بدور التحالف العربي في هزيمة المشروع "الحوثي" في اليمن

أشاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالدور المحوري الهام، الذي تقوم به دول التحالف العربي في مختلف المناطق المحررة في إطار دعمها ومساندتها لليمن وشرعيتها الدستورية، ولهزيمة ما وصفه بـ"المشروع الحوثي الإيراني الفارسي" في اليمن والمنطقة.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من عدن والرياض عن الرئيس هادي قوله، اليوم السبت، "وجودكم مع إخوانكم اليمنيين شرف كبير للجميع وجسد الروابط الأخوية في أروع وأنقى صورها وأكد حتمية روح المصير الواحد بين اليمن وأشقائه في الخليج العربي".

© REUTERS / FAISAL AL NASSER مسلحو "أنصار الله" يعلنون قصف تجمع للتحالف وقوات هادي بصاروخ توتشكا

وأعرب هادي "عن تقديره وامتنانه للموقف الثابت الذي اتسموا ويتحلوا به في دعم أشقاءهم اليمنيين والمساندة الميدانية الفاعلة في مختلف الجبهات والإسهام في ترسيخ الأمن والاستقرار المنشود".

ومن جهتهما، شكر قائد قوات التحالف العربي في عدن ونائبه، الرئيس هادي "على مشاعره الطيبة وحسن الاستقبال الذي يجسد مشاعره الصادقة تجاه أشقائه الذين يربطهم معا الدم الواحد والمصير المشترك"، مؤكدين "المضي قدماً وبثبات لتحقيق أهداف عاصفة الحزم وإعادة الأمل لنجدة ودعم أشقائهم في اليمن وترجمة لتوجيهات قيادتهم الرشيدة".

وبدأ "التحالف"، الأربعاء الماضي، عملية عسكرية واسعة حملت الاسم الرمزي "النصر الذهبي"، للسيطرة على مدينة الحديدة، التي تحوي أهم ميناء يمني على البحر الأحمر، على الرغم من التحذيرات من الأمم المتحدة بشأن كارثة إنسانية محتملة في حال قصف المدينة، وهي النقطة الوحيدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال البلاد.