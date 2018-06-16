مسؤول الطيران المدني ينفي سيطرة قوات التحالف على مطار الحديدة في اليمن

القاهرة — سبوتنيك. وقال الشريف في تصريحات لوكالة "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) إن الصور التي تم تداولها في بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي عن مطار الحديدة تم أخذها بتاريخ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2016 عندما تم رفع تقرير للمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO والأمم المتحدة لتوضيح الانتهاكات والمخالفات التي ارتكبها العدوان لاتفاقية شيكاغو والملاحق التابعة لها والاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تجرم كلها الاعتداء على المنشآت المدنية للمطارات".

وأوضح الشريف أن "السور الذي تظهره قنوات العدوان على أنه سور المطار غير صحيح فالسور هو لأرضية تابعة لأحد أعضاء مجلس النواب تقع جوار دوار الدريهمي".

وكان مصدر في المركز الإعلامي للقوات المسلحة أعلن في وقت سابق من اليوم "إن قوات الجيش مدعومة بالتحالف العربي حررت اليوم السبت، مطار الحديدة من الحوثيين، إثر معارك خلفت العشرات منهم بين قتيل وجريح".