"إلى جانب الإمارات"… صحيفة تكشف وجود قوات خاصة لدولة أوروبية في اليمن

كشفت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية عن مصدرين عسكريين قولهما إن هناك قوات خاصة فرنسية على الأرض في اليمن.

وقالت الصحيفة إن القوات موجودة في اليمن إلى جانب القوات الإماراتية بحسب رويترز.

French special forces on the ground in Yemen — Le Figaro https://t.co/Oo07xvJBjl pic.twitter.com/0pPADpK3TW — Reuters UK (@ReutersUK) June 16, 2018

ولم تذكر الصحيفة تفاصيل أخرى عن أنشطة القوات الخاصة. ولم يصدر رد من وزارة الدفاع الفرنسية حتى الآن، لكن سياستها المعتادة هي عدم التعليق على عمليات القوات الخاصة،

وكان مصدر برلماني فرنسي قد قال لرويترز في الآونة الأخيرة إن قوات فرنسية خاصة توجد في اليمن.

وتمكنت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي، من تحقيق تقدم في معاركها مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) للسيطرة على مطار الحديدة غرب اليمن

ودخلت القوات مطار مدينة الحديدة اليمنية يوم السبت في أكبر معركة منذ تدخل التحالف في الحرب للتصدي لجماعة الحوثي.

وكانت وزارة الدفاع الفرنسية، قالت يوم الجمعة 15 حزيران/يونيو، إن باريس تدرس إمكانية تنفيذ عملية لإزالة الألغام للسماح بدخول ميناء الحديدة اليمني بمجرد اكتمال العملية العسكرية، التي ينفذها التحالف

وجاء في بيان وزارة الدفاع الفرنسية أن قرارا نهائيا لم يتخذ في هذا الصدد بعد.

وأكدت الوزارة أن باريس لا تنفذ في هذه المرحلة أي عمليات عسكرية في منطقة الحديدة وليست جزءا من التحالف الذي تقوده السعودية.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول إماراتي، يوم أمس الخميس، بأن فرنسا وافقت على تقديم الدعم في إزالة الألغام للعملية وأن معلومات المخابرات الإماراتية تشير إلى أن مقاتلي الحوثي، الذين يسيطرون على المدينة، زرعوا ألغاما في الميناء، مضيفا أن الولايات المتحدة رفضت طلبا للمساعدة بهذا الخصوص.

وتدعم فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا التحالف العربي في الصراع اليمني وتمد السعودية والإمارات بالأسلحة.