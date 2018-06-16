"أنصار الله" تعلن قصف معسكرا للجيش السعودي في جيزان بالكاتيوشا

شن مسلحو جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) قصفا على مواقع للجيش السعودي وقوات تابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "إن مسلحي أنصار الله قصفوا اليوم السبت 16 يونيو/ حزيران، بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية تجمعات للجيش السعودي في موقع الخقاقة ومرابض مدفعية في جبل قيس ومركز العرعر ومعسكر ومستحدث الصيابة في جيزان".

وأضاف "أن هجوما شنه أنصار الله على مواقع لقوات الرئيس هادي في تبة القيمة قبالة جبل إم بي سي بجيزان، أوقع قتلى وجرحى".

في السياق، أعلنت وكالة الأنباء السعودية "مقتل جنديين من الجيش السعودي بمعارك حدودية مع مسلحي جماعة أنصار الله، وهما: الرقيب درع بن مسعود آل برمان الحبابي، الجندي أول عبدالله بن حسن ساري الفيفي".

في حين ذكر موقع "واصل" السعودي أن المقدم في الجيش السعودي سعد بن ظافر المصارير الدوسري أصيب بانفجار لغم زرُعه مقاتلو "أنصار الله" على الحدود اليمنية السعودية.

وكانت قوات الرئيس هادي مدعومة بالتحالف قد أطلقت يوم الأربعاء الماضي، عملية "النصر الذهبي" للسيطرة على مطار الحديدة ومينائها من قبضة مسلحي جماعة "أنصار الله".

ويعتمد حوالي 22 مليون شخص في اليمن على المساعدات الإنسانية و8.4 مليون منهم معرضون للمجاعة. وفشلت جماعات الإغاثة في مواكبة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.