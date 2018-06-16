صنعاء: قصف التحالف عملياتنا في وجود المبعوث الأممي جريمة حرب

اعتبرت وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ اليمنية استهداف التحالف اليوم السبت 16 يونيو/ حزيران، غرفة عملياتها في حرم مستشفى الثورة بمحافظة الحديدة، "جريمة حرب مكتملة الأركان واستخفافا بكل المواثيق والقوانين الدولية التي تحرم وتجرم استهداف المرافق الصحية ووحدات الإسعاف".

القاهرة — سبوتنيك. وقالت الصحة اليمنية في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله "الحوثيون": "ندين ونستنكر بشدة الاستهداف المباشر للتحالف غرفة عمليات مكتب الصحة في الحديدة والذي أدى الى أضرار بالغة وسبب هلعا في أوساط الكادر الطبي العامل في المستشفى ومغادرة الفريق الاجنبي للهيئة التي تمثل أهم وأكبر مستشفى مرجعي في محافظة الحديدة ويتم الاعتماد عليها كليا في استقبال ومواجهة الحالات الطارئة والحرجة".

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" تعلن قصف معسكرا للجيش السعودي في جيزان بالكاتيوشا

وأضاف البيان أن "كل ذلك يتم على مرأى ومسمع المجتمع الدولي والأمم المتحدة الذين يتباكون ليلا ونهارا على الوضع الإنساني في الحديدة بينما يصمون آذانهم عما يقوم به التحالف من جرائم إنسانية تدمي لها القلوب في استهتار غير مسبوق".

مشيراً إلى "أن استهداف مركز عمليات مكتب الصحة اليوم يأتي ضمن سلسلة استهداف ممنهج للمرافق والبنى التحتية الصحية والتي طالت أكثر من 400 مرفق صحي بينها مستشفيات حيوية ومرافق تديرها منظمات دولية ومصانع أوكسجين وأكثر من 62 وحدة إسعاف".

وكانت قوات الرئيس هادي مدعومة بالتحالف قد أطلقت يوم الأربعاء الماضي، عملية "النصر الذهبي" للسيطرة على مطار الحديدة ومينائها من قبضة مسلحي جماعة أنصار الله.

يعتمد حوالي 22 مليون شخص في اليمن على المساعدات الإنسانية و8.4 مليون منهم معرضون للمجاعة. وفشلت جماعات الإغاثة في مواكبة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.