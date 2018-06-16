قرقاش: نرحب بموافقة "الحوثيين" على تسليم ميناء الحديدة للإشراف الأممي

دبي — سبوتنيك. وقال قرقاش، في تغريداته: "نحن وكل اليمن نرحب بالخبر السار من صنعاء، ونشجع جهود المبعوث لتسهيل تسليم آمن للحديدة إلى الحكومة اليمنية الشرعية".
وكانت قوات الرئيس هادي مدعومة بالتحالف قد أطلقت يوم الأربعاء الماضي، عملية "النصر الذهبي" للسيطرة على مطار الحديدة ومينائها من قبضة مسلحي جماعة "أنصار الله".
ويعتمد حوالي 22 مليون شخص في اليمن على المساعدات الإنسانية و8.4 مليون منهم معرضون للمجاعة. وفشلت جماعات الإغاثة في مواكبة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
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