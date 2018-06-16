قرقاش: نرحب بموافقة "الحوثيين" على تسليم ميناء الحديدة للإشراف الأممي

رحب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، على حسابه في موقع تويتر، بما أسماه أخبارا سارة من اليمن، حول موافقة "أنصار الله" (الحوثيين) على الانسحاب من الحديدة وتسليم مينائها لإشراف أممي، من أجل وقف العملية العسكرية المتصاعدة منذ أربعة أيام.

دبي — سبوتنيك. وقال قرقاش، في تغريداته: "نحن وكل اليمن نرحب بالخبر السار من صنعاء، ونشجع جهود المبعوث لتسهيل تسليم آمن للحديدة إلى الحكومة اليمنية الشرعية".

© AP Photo / Kamran Jebreili قرقاش: تحرير الحُديدة سيجلب الحوثيين للمفاوضات

وأعرب قرقاش عن تقديره لما وصفه بـ"التصميم الدؤوب" لمبعوث الأمم المتحدة، لإقناع الحوثيين بإلقاء السلاح وبدء مناقشات سياسية.

وكانت قوات الرئيس هادي مدعومة بالتحالف قد أطلقت يوم الأربعاء الماضي، عملية "النصر الذهبي" للسيطرة على مطار الحديدة ومينائها من قبضة مسلحي جماعة "أنصار الله".

ويعتمد حوالي 22 مليون شخص في اليمن على المساعدات الإنسانية و8.4 مليون منهم معرضون للمجاعة. وفشلت جماعات الإغاثة في مواكبة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.