الطائرات التركية تقصف اجتماعا لحزب العمال الكردستاني في العراق

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن طائرات حربية تركية قصفت اجتماعا لحزب العمال الكردستاني في جبال قنديل العراقية وأضاف أن أنقرة تعتقد أن عناصر قيادية قد أصيبوا.

وعزز الجيش التركي غاراته الجوية في شمال العراق مستهدفا قواعد حزب العمال الكردستاني في قنديل القريبة من الحدود العراقية الإيرانية حيث تشتبه أنقرة بوجود قياديين منهم هناك.

© AFP 2018 / Adem Altan أردوغان: تركيا مستعدة لاستخدام "إس-400" إذا لزم الأمر

وقالت الحكومة أيضا، إن القوات التركية انتشرت على عمق نحو 30 كيلومترا داخل شمال العراق في منطقة ليست بعيدة عن قنديل.

وبحسب "رويترز"، قال أردوغان في مقابلة مع محطة (كنال.7) التلفزيونية إن طائرات حربية قصفت نقطة لقاء في جبال قنديل التي يُعتقد أن قياديين من حزب العمال الكردستاني يتمركزون فيها. وأضاف أن الجيش سيعلن نتيجة الهجمات الجوية خلال الساعات المقبلة.

وأضاف أردوغان "بأحدث العمليات نكون قد ضربنا نقطة تجمع مهمة جدا لهم. لم نتلق النتائج بعد ولكن من المؤكد أنهم أصيبوا".