مصدر لـ "سبوتنيك": قوات هادي تسيطر بإسناد من التحالف على دوار المطاحن شرق الحديدة

أعلن مصدر عسكري في محافظة الحديدة غرب اليمن، أن قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تسيطر بإسناد من التحالف على دوار المطاحن شرق مدينة الحديدة وتقطع طريقي الحديدة - صنعاء والحديدة – تعز.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المصدر العسكري لوكالة "سبوتنيك":" قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تسيطر بإسناد من التحالف على دوار المطاحن شرق مدينة الحديدة وتقطع طريقي الحديدة — صنعاء والحديدة — تعز".





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وكانت قوات الرئيس هادي مدعومة بالتحالف قد أطلقت يوم الأربعاء الماضي، عملية "النصر الذهبي" للسيطرة على مطار الحديدة ومينائها من قبضة مسلحي جماعة أنصار الله.

ويعتمد حوالي 22 مليون شخص في اليمن على المساعدات الإنسانية و8.4 مليون منهم معرضون للمجاعة. وفشلت جماعات الإغاثة في مواكبة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

يذكر أن قوات هادي المدعومة بالتحالف، أعلنت اقترابها من السيطرة الكاملة على مطار الحديدة الدولي غرب اليمن، وسط معارك عنيفة مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين".

وذكر الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر"، "أن قواته تمكنت اليوم السبت 16 يونيو/حزيران، من اقتحام اسوار مطار الحديدة الدولي من الجهتين الجنوبية والغربية وبات تحت السيطرة النارية".

وأضاف "أن الجيش والمقاومة الشعبية كثفوا من هجماتهم الواسعة على مطار الحديدة مصحوبة بقصف جوي وبحري وبمشاركة من طيران الأباتشي التابعة لقوات التحالف العربي على تحصينات مليشيا الحوثي في مباني المطار وملحقاته".