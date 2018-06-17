"فرنسي أو أمريكي"... الحوثي يعلن القبض على زورق أجنبي بعد أنباء وجود قوات فرنسية في اليمن

ووفقا لحساب منسوب له على "تويتر"، قال محمد علي الحوثي: "شكرا رجال خفر السواحل اليمنية بالحديدة تم القبض على زورق فرنسي أو أمريكي المهم اجنبي بفضل الله".
شكرا رجال خفر السواحل اليمنية بالحديدة— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) June 16, 2018
تم القبض على زورق فرنسي او أمريكي المهم اجنبي
بفضل الله
وأضاف في تغريدة منفصلة: "شكرا يارجال البحر على اليقظة والاهتمام من القوات البحرية وخفر السواحل فاليقظة والمسارعة جعلت من الأعداء بين خيارين بوارجهم تقصف وزوارقهم تُمسك".
شكرا يارجال البحر على اليقظة والاهتمام من القوات البحرية وخفر السواحل فاليقظة والمسارعة جعلت من الاعداء بين خيارين بوارجهم تقصف وزوارقهم تمسك— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) June 16, 2018
وكانت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية نقلت عن مصدرين عسكريين قولهما إن هناك قوات خاصة فرنسية على الأرض في اليمن.
وقالت الصحيفة إن القوات موجودة في اليمن إلى جانب القوات الإماراتية بحسب رويترز.
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