"فرنسي أو أمريكي"... الحوثي يعلن القبض على زورق أجنبي بعد أنباء وجود قوات فرنسية في اليمن

أعلن رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة "أنصار الله" اليمنية،عن إلقاء القبض على زورق أجنبي.

ووفقا لحساب منسوب له على "تويتر"، قال محمد علي الحوثي: "شكرا رجال خفر السواحل اليمنية بالحديدة تم القبض على زورق فرنسي أو أمريكي المهم اجنبي بفضل الله".

شكرا رجال خفر السواحل اليمنية بالحديدة

تم القبض على زورق فرنسي او أمريكي المهم اجنبي

بفضل الله — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) June 16, 2018

وأضاف في تغريدة منفصلة: "شكرا يارجال البحر على اليقظة والاهتمام من القوات البحرية وخفر السواحل فاليقظة والمسارعة جعلت من الأعداء بين خيارين بوارجهم تقصف وزوارقهم تُمسك".

شكرا يارجال البحر على اليقظة والاهتمام من القوات البحرية وخفر السواحل فاليقظة والمسارعة جعلت من الاعداء بين خيارين بوارجهم تقصف وزوارقهم تمسك — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) June 16, 2018

وكانت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية نقلت عن مصدرين عسكريين قولهما إن هناك قوات خاصة فرنسية على الأرض في اليمن.

وقالت الصحيفة إن القوات موجودة في اليمن إلى جانب القوات الإماراتية بحسب رويترز.