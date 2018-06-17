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12:18 17 يونيو/ حزيران 2018
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    الوضع في سوريا

    أبرز توقعات الفلكي علي العيس لسوريا 2018 منها ما تحقق

    © Sputnik . Michael Alaeddin
    العالم العربي
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    نجمع في هذه المقالة توقعات الفلكي المشهور علي العيس لسوريا 2018 ومنها ما تحقق.

    في 15 يناير كانون الثاني كتب الفلكي على الفيسبوك ما يلي:

    أردوغان راكعا على أبواب دمشق طالباً من الأسد الصلح لاأمر هام

    روسيا لن تتخلى عن سوريا وستقاتل معها قتال الأخوة ضد الغزاة

    الجيش السوري يحقق انتصار يجعل أمريكا مرتبكة جداً جداً هنا تذكروني

    لبنان هو الذي سيعيد إعمار سوريا بنسبة 70 % أيضا سجلوها

    سوريا تسقط العديد من الطائرات الإسرائيلة في مفاجئة كبرى

    انتظروا معركة الشمال لأنها ستكون الحاسمة والشاملة

    مقتل زعيم النصرة الجولاني وبشكل مفاجئ ونهاية وخيمة جداً

    العشائر العربية تقاتل إلى جانب الجيش السوري بقوة

    وفي 26 يناير كانون الثاني توقع ما يلي:

    مرحلة صدام دولي في سوريا تفضي إلى تفاهم وحلول شبه كاملة

    الجيش السوري يطرق أبواب إدلب المدينة بشكل مفاجئ

    سلاح روسي جديد يدخل المعركة ويشكل رعب للإرهاب

    الرئيس الأسد يصدر مراسيم عفو عام غير محدودة أو مشروطة

    سوتشي اتفاقات وكلام المعلن منه لاقيمة له وغير المعلن يظهر بالتدريج

    وفي 3 فبراير شباط كتب عن سوريا

    سوريا الحل يأتي بعد توافق من الجميع الروسي والأمريكي

    معارك كبرى في إدلب المدينة والجيش يفاجئ العالم بسرعة الحسم

    وفي 17 فبراير شباط اطلق التوقعات التالية

    انتظروا الأسد في خطاب شهر النصر حشود الشام إشارة لمقتل كهل حرستا وانتهاء الحرب سجلوها عندكم 6 أشهر وتنهتي الحرب ويبقى فلول بسيطة

    العراق سوف يساعد سوريا لإنهاء بقايا "داعش" على الحدود

    حشود اليوم إلى الشام إشارة إلى مقتل الكهل الخبيث في حرستا

    روسيا ستوجه ضربة عسكرية غير مسبوقة في إدلب

    أردوغان خارج السلطة بشكل مفاجئ

    العالم أمام الشاشات لحدث مهم

    المعركة الكبرى في مدينة منبح

    وفي 24 فبراير توقع: معارك دمشق تقسم العالم والهدنة لن تتم والجيش السوري سوف يعيد كامل مناطق الغوطة وابشركم بمقتل كهل حرستا وسوف اسميه وهو معاذ رحمة لعنه الله ولعن الله اتباعه وأنصاره.

    بعد مقتل الكهل أبشركم بالنصر الكبير وجيش الحق يقضي على جيش إسلام أمريكا وسيكون النصر قريب وسوف يكون الجيش السوري خلال شهرين وسط الغوطة والأسد يطل من العرين رغم أنف أعدائه في وسط معارك الغوطة.

    وفي 16 مارس آذار كتب: الجيش السوري يستكمل الانتصار الشامل في الغوطة الشرقية ومعركة كبرى في حرستا يحقق فيها الجيش السوري مكاسب كبرى دولية

    دول أوربية بحضور مباشر في سوريا للتفاوض لاستعادة عملاء وضباط أجانب قبض عليهم الجيش السوري في المعارك الأخيرة

    عفو رئاسي شامل وعام وغير مشروط يساهم بعودة واسعة للشباب السوريين من كل بقاع الأرض وسط هتاف للرئيس الأسد يملئ قاعات مطارات العالم

    منطقة عفرين والشمال السوري يقرر وضعها بشكل كامل في اجتماع بين الروس والأتراك والإيرانيين يشكل مفاجئة للجميع

    واطلق العيس: التوقعات التالية في 30 مارس آذار:

    معركة في درعا يصل بها الجيش السوري حدود الجولان ويقتحم حصون الصهاينة.

    الشهر 9 حدث كبير في الشمال السوري، صدام بين الجيشين التركي والسوري وأردوغان يطلب لقاء الرئيس الأسد.

    معارك في طرابس لبنان بين الجيش اللبناني وفصائل إرهابية ودعم عسكري من الجيش السوري للجيش اللبناني.

    العالم يقف دقيقة حزن على شخصية مشهورة سورية يحبها جميع السوريين.

    معركة خاطفة للجيش في بادية سورية تسرع من خروج الأمريكي من سوريا.

    وفي 17 أبريل نيسان كتب: سوريا: مابعد العدوان لن يكون مثل قبله أيام من القتال قادمة جبهات جديدة ومعارك كسر العظام بين سوريا وعملاء الصهاينة 

    خبر دبلوماسي صادم في صبيحة أيام شهر حزيران يفاجئ الجميع

    على أبواب الرقة كميرات الإعلام تحتشد والجميع ينقل فعلها الأسد

    مندوب سوريا في مجلس الأمن في مشهد تاريخي دفاعاً عن سوريا

    إدلب ستكون حمام من الدم قتال وحروب بين فصائل الإرهاب

    ترامب يسحب قواته من سوريا لكن الوجهة تثير المخاوف إلى أحد الدول

    الدولار لن يكون أعلى قيمة والعودة إلى عام 2013

     
    وفي 11 مايو أيار توقع الآتي:

    ما تبقى من معركة جنوب العاصمة السورية دمشق سيكشف الكثير بعد سطيرة الجيش السوري عليها.

    ريف حمص الشمالي وريف حماه الجنوبي خالي من الإرهاب بالرغم من بعض محاولات الإرهاب الفاشلة.

    معركة ناعمة في درعا لن يكون فيها للإرهاب ظهر يستند عليه ضربات موجعة تجبرهم على طلب الصلح والخروج والتسوية.

    في إدلب معارك الصراع مستمرة بين الإرهاب منوع الدعم التركي السعودي القطري سيناريو التصفيات مستمر..مدينة إدلب للجيش السوري رغم أنف الجميع.

    المنطقة الشمالية الشرقية حيث يسيطر الكرد لن تبقى الأمور على ما هي عليه مفاجأة كبرى تحدث تقلب الطاولة والأمريكي يرتكب مجازر بشعة والجيش السوري بشكل مفاجئ يقرع أبواب الرقة.

    وفي 18  مايو أيار توقع: سوريا على موعد مع استحقاق سياسي كبير دستور وانتخابات سوتشي الجديد سيكون بنتائج أقوى وأفضل يلمس الشعب السوري نتائجه بقرب عفو عام وشامل وغير مشروط عودة للاجئين من دول الجوار بشكل ملحوظ.

    درعا إلى حضن الوطن بقوة السلاح أو بقوة العقل لكن لابد من معركة مع بعض فصائل إرهابية ترفض الصلح على شاكلة الحجر الأسود.

    إدلب للجيش السوري بعد عقد اتفاق كبير يفضي إلى مصالحة كبرى ويأتي مباشرة بعد حل النصرة الإرهابية لنفسها وهروب قادتها.

    معركة ناعمة وسريعة بين محور المقاومة والصهاينة تمتد من الجولان حتى لبنان لكنها لن ترقى إلى حرب كبرى ستكون محدودة.

    اعتداء جديد على سوريا سيكون على شاكلة سابقه ومرة أخرى الدفاع الجوي السوري سيد الموقف وحامي سماء سوريا.

    المنطقة الشرقية لابد إلى حلول لكن لن يكون الأمر سهلاً إلا باتفاق يخرج كل القوى الأجنبية من سوريا وبشكل كامل وقد نرى حضور أممي في سوريا من دول لم تعادي سوريا ومقبولة من الحكومة السورية.

    سوريا على موعد مع الارتياح بعد التعب شتاء الأشهر الأخيرة من 2018 سيكون فيه كل الخير وانتهاء حقبة الدمار وبدء الإعمار والعمل وانتهاء المعارك.

    وفي 24 مايو أيار توقع: كنت اشرت سابقاً عن ريف حمص والغوطة وريف حماه الجنوبي وقلت أيضاً أن الجيش سيتوجه إلى معركة الجنوب وأن إدلب ستكون منطقة تفاهم يدخلها الجيش السوري على مراحل وهو ماحدث بشكل جزئي حتى الأن وكل ذلك حدث وهو موثق.

    و"سوريا مرت بفترة صعبة خلال السنوات الست الماضية، فهي تتنفس الصعداء خاصة وأنها تنتمي إلى البرج الذي يتواجد فيه أورانوس طوال الفترة السابقة، وسيشعر المواطن السوري بنوع من الاستقرار نهاية هذا العام.

    وفي 9 يونيو حزيران توقع: معركة درعا ستكون ناعمة وسريعة وتشبه الغوطة بشكل كبير 

    اكتشاف عظيم في مدينة درعا يعزز من حضور الدولة السورية وبقوة 

    مظاهرات تهتف للرئيس الأسد في قلب درعا 

    اتفاق كردي مع دمشق يضع النقاط على الحروف

    عفو عام أصبح قريب وقريب جداً

     

    وفي 16 يونيو حزيران كتب سوريا تسير إلى طريق الانتصار بشكل متسارع

    خبر دبلوماسي يشعر السوريين بالارتياح من جبهة الجنوب السوري الإسرائيلي يتراجع وشروط تسوية تضمن عودة الجيش السوري إلى الحدود ودخول مؤسسات الدولة إلى درعا والقنيطرة بالكامل معارك سريعة مع تنظيمات ترفض الصلح

    إدلب تفاهم جديد بعد لقاء سريع وجديد لقادة الحلف الضامن الروسي والتركي والإيراني بشكل مفاجئ عنوانه إدلب تصفية النصرة قريبة

    الشمال السوري إلى تفاهم كبير مع دمشق صحوة كردية سورية للوطن اجتماع في دمشق وتحت رعاية الحكومة السورية

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    الكلمات الدلالية:
    الجيش السوري, بشار الأسد, سوريا
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