وفاة محافظ البنك المركزي السوداني خلال زيارته إلى تركيا

ونعت الرئاسة السودانية محافظ البنك المركزي قائلة إنه رحل إثر علة لم تمهله طويلا وأشارت إلى أنها" اذ تنعيه للشعب السوداني إنما تنعي جهده ومثابرته وتفانيه في أداء مهامه طوال الفترة التي تولى فيها منصبه"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السودانية.
وتم تعيين عبد القادر محافظا للبنك المركزي في أواخر ديسمبر/كانون الأول من العام 2016، ومنذ ذلك الوقت ظل محل نقد كثيف باعتباره صاحب سياسات نقدية فاقمت الوضع الاقتصادي المأزوم بالسودان، على رأسها تحجيم الكتلة النقدية وتجفيف الأموال من الصرافات الآلية مع تحديد سقف للسحب النقدي من الحسابات المصرفية.
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