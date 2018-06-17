وفاة محافظ البنك المركزي السوداني خلال زيارته إلى تركيا

أعلن السودان، مساء أمس السبت، وفاة محافظ البنك المركزي حازم عبد القادر، على نحو مفاجئ، في تركيا، إثر إصابته بنوبة قلبية.

ونعت الرئاسة السودانية محافظ البنك المركزي قائلة إنه رحل إثر علة لم تمهله طويلا وأشارت إلى أنها" اذ تنعيه للشعب السوداني إنما تنعي جهده ومثابرته وتفانيه في أداء مهامه طوال الفترة التي تولى فيها منصبه"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السودانية.

© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab الصادق المهدي لـ "سبوتنيك": الوضع في السودان يتجه إلى الأسوأ

ونقلت الوكالة الرسمية عن أبو بكر يوسف الخليفة مدير إدارة التقنية بالبنك المركزي، بأنه تم تأجيل مراسم دفن الفقيد حازم عبد القادر أحمد محافظ بنك السودان المركزي من الساعة 6:30 إلي الساعة 10:00 صباح اليوم بمقابر فاروق.

وتم تعيين عبد القادر محافظا للبنك المركزي في أواخر ديسمبر/كانون الأول من العام 2016، ومنذ ذلك الوقت ظل محل نقد كثيف باعتباره صاحب سياسات نقدية فاقمت الوضع الاقتصادي المأزوم بالسودان، على رأسها تحجيم الكتلة النقدية وتجفيف الأموال من الصرافات الآلية مع تحديد سقف للسحب النقدي من الحسابات المصرفية.