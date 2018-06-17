تصريحات سعودية جديدة بشأن "معركة الحديدة" (فيديو)

وخلال لقائه، أمس السبت، سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى بلاده، (الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين) قال آل جابر، إن "تحرير ميناء ومدينة الحديدة، سيمثل تحريرا للعمل الإنساني والإغاثي من قبضة جماعة الحوثي وإرهابها، والتي استخدمت الميناء لخدمة مصالحها وتهريب السلاح وإطالة الحرب وإفقار وتجويع الشعب اليمني"، وذلك وفقا للصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السعودية على "تويتر".
وتابع: "سيكون ميناء الحديدة، شريان حياة لليمنيين، وليس ممرا لأسلحة الموت والدمار والإثراء غير المشروع للميليشيا الحوثية".
وفي وقت سابق اليوم، شن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ضربات جوية، اليوم الأحد، 17 يونيو/ حزيران، على مطار الحديدة اليمني.
وبإسناد من التحالف العربي، بدأت القوات اليمنية المشتركة، الأربعاء الماضي، عملية لتحرير الحديدة ومينائها الإستراتيجي على ساحل البحر الأحمر من "أنصار الله".
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