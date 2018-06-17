تصريحات سعودية جديدة بشأن "معركة الحديدة" (فيديو)

قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر إن "استعادة مدينة الحديدة ومينائها، ستمثل تحريرا للعمل الإغاثي والإنساني، من قبضة مسلحي جماعة الحوثي.

وخلال لقائه، أمس السبت، سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى بلاده، (الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين) قال آل جابر، إن "تحرير ميناء ومدينة الحديدة، سيمثل تحريرا للعمل الإنساني والإغاثي من قبضة جماعة الحوثي وإرهابها، والتي استخدمت الميناء لخدمة مصالحها وتهريب السلاح وإطالة الحرب وإفقار وتجويع الشعب اليمني"، وذلك وفقا للصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السعودية على "تويتر".

© AP Photo / Saudi Press Agency التحالف العربي بقيادة السعودية يشن ضربات جوية على مطار الحديدة اليمني

وأضاف أنه "سيتم العمل فور تحرير ميناء الحديدة، على إيصال المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق اليمن، لافتا إلى أن دول التحالف، تدعم الحكومة اليمنية الشرعية وجيشها، الذي "أثبت بطولته واستبساله في استعادة الأراضي اليمنية من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران".

وتابع: "سيكون ميناء الحديدة، شريان حياة لليمنيين، وليس ممرا لأسلحة الموت والدمار والإثراء غير المشروع للميليشيا الحوثية".

وفي وقت سابق اليوم، شن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ضربات جوية، اليوم الأحد، 17 يونيو/ حزيران، على مطار الحديدة اليمني.

وبإسناد من التحالف العربي، بدأت القوات اليمنية المشتركة، الأربعاء الماضي، عملية لتحرير الحديدة ومينائها الإستراتيجي على ساحل البحر الأحمر من "أنصار الله".