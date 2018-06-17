إصابات في صفوف الشرطة الإسرائيلية خلال إخلاء بؤرة استيطانية بالضفة الغربية

أصيب عدد من عناصر الشرطة الإسرائيلية ومستوطنين، باشتباكات وقعت بين الجانبين، قبل ظهر اليوم الأحد، خلال عملية إخلاء بؤرة استيطانية أقيمت بطريقة غير قانونية جنوبي نابلس بالضفة الغربية.

القدس — سبوتنيك. وقالت إذاعة "مكان" الإسرائيلية، إن "أحد عشر جنديا وخمسة مستوطنين أصيبوا في مواجهات خلال عملية إخلاء البؤرة الاستيطانية تابوح معاراف جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية، بسبب إقامتها بشكل مخالف لتعليمات الحكومة الإسرائيلية".

© AFP 2018 / Jaafar Ashtiyeh إصابة جندي إسرائيلي بعملية دهس شمال الضفة الغربية وهروب المنفذ

وأضافت الإذاعة إن "الشرطة اعتقلت ستة أشخاص على ذمة التحقيق خلال عملية الإخلاء، تمهيدا لهدمها بأمر من المحكمة العليا الإسرائيلية".

وتابعت أن "أفراد الشرطة تعرضوا للضرب بالعصي والرشق بالبيض وبأغراض أخرى، كما سكب المشاغبون عليهم مادة حارقة وسائلا يستخدم للتنظيف، فيما تشارك في هذه الأثناء قوات معززة من الشرطة وحرس الحدود في عملية الإجلاء".

وأعلن الجيش الإسرائيلي هذه النقطة الاستيطانية منطقة عسكرية مغلقة.