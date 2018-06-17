قناة السويس المصرية تعلن إيرادات سنوية قياسية

قالت هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، إن إيرادات القناة للسنة المالية الحالية 2017-2018 زادت بنسبة 11.5% إلى مستوى قياسي يبلغ 5.585 مليار دولار.

وأوضح بيان، نشر على الموقع الإلكتروني للهيئة، أن إيرادات السنة السابقة كانت 5.008 مليار دولار، وفقا لرويترز.

غير أن السنة المالية لم تنته بعد. وتبدأ السنة المالية بمصر في أول يوليو/ تموز وتنتهي في 30 يونيو/ حزيران.

ولم توضح هيئة القناة لماذا أصدرت الأرقام قبل نهاية السنة المالية.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تطلق مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه

وكانت الهيئة أعلنت، أمس السبت، زيادة الإيرادات في مايو/ أيار، وتوقعت رقما قياسيا مرتفعا للسنة بأكملها، عازية ذلك إلى نمو التجارة العالمية والتحسن في قطاع النقل البحري.

واستثمرت مصر في توسعة لقناة السويس بدأت في عام 2014، وتعد واحدة من المشاريع العملاقة للرئيس عبد الفتاح السيسي الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد واستعادة الثقة في موقع البلاد كمركز لحركة التجارة.