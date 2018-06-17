المعارضة السورية: لن نحضر لقاء جنيف المقبل

نفى الناطق باسم هيئة التفاوض السورية يحيى العريضي حضور ممثلين عن الهيئة في لقاء جنيف المقبل يومي غدا وبعد غد، والذي سيلتقي خلاله المبعوث الأممي لسوريا ستافان دي مستورا مع ممثلين من روسيا وإيران وتركيا.