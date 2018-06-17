السوري إذا أبدع... بحث علمي لطبيبة سورية ينال جائزة سويسرية رفيعة

حازت الطبيبة السورية هالة قطيش، التي درست الجراحة العظمية في سويسرا، على جائزة أفضل منشور علمي لعام 2018 من الجمعية السويسرية للجراحة العظمية عن بحثها المتميز بهندسة النسج في علاج إصابات غضروف المفصل.

ووفقا لوكالة "سانا" السورية، فإن هالة تحضر حاليا لنيل درجة الدكتوراه في هندسة النسج والخلايا الجذعية، وأوضحت أن البحث يقوم على أخذ عينة صغيرة بمقدار ميليغرام من غضروف المريض سواء ركبة أو كاحل ليتم بعدها عكس ذاكرة خلايا العينة لتصبح خلايا جذعية وبدورها تقوم بإنتاج غضروف مفصلي يقارب من حيث التكوين الخلوي والنسيجي الغضروف الأم لدى المصاب.

© REUTERS / Lucas Jackson طبيب سوري يكتشف قهوة تعتبر الأولى من نوعها في العالم

ويتميز البحث، حسب ما ذكرت هالة، بقدرته على إنتاج خلايا قادرة على التمايز من الأشخاص الأكبر عمرا وهو ما لم يتحقق سابقا. والنسيج الغضروفي الناتج عن بروتوكول التطوير مشابه بنسبة 80% للنسيج الأم بينما النتائج المنشورة لغير باحثين لا تتجاوز نسبة التشابه فيها الـ30%.

وعبرت الطبيبة السورية عن طموحها بأن تقوم بتطوير تكنولوجيا هندسة النسج بما يسمح بترميم أي نسيج أو عضو في الجسم البشري وتنقل خبرتها إلى وطنها.

وأشار الدكتور فيليب تشول، رئيس قسم جراحة الأربطة والطب الرياضي في المشفى الجامعي بجنيف، أن البحث ينفرد بتقنية جديدة لتجهيز الأنسجة ثلاثية الأبعاد إضافة إلى أن البيانات الأولية واعدة بأن تساعد نتائجها في المساهمة بخطوة كبيرة في جراحة استعادة الغضروف.

وختمت الدكتورة هالة بالقول: "سوريا الأرض الخصبة التي تقدم للعالم العلم والفن.. ورفع سم سوريا من أهم الدوافع في عملنا كسوريين مغتربين وأتمنى دائما أن أعطي صورة حقيقية عن جمال وعظمة هذا البلد".