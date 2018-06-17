قوات الأمن العراقية تعتقل خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" في الموصل

وأضاف البيان أنه جرى "القبض عليهم في قرية الشيخ محمد، المحاذية لنهر دجلة، شمال غربي مدينة الموصل".
وتقع مكحول، وهي منطقة جبلية، في بيجي بمحافظة صلاح الدين وسط العراق، بينما يتبع قضاء تلكيف محافظة نينوى، شمال البلاد.
وتمكنت القوات العراقية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، من تحرير بيجي الغنية بالنفط، حيث توجد أكبر مصافي النفط الوطنية، فيما حررت الموصل في يوليو/ تموز 2017 بعد معارك استمرت 10 أشهر تقريبا.
وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.
وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.
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