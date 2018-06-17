قوات الأمن العراقية تعتقل خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" في الموصل

ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على خلية إرهابية ممن شاركوا في القتال ضمن صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي في بيجي والموصل.

© REUTERS / STRINGER بريطانيا: قواتنا تشارك في تدريب 60 ألفا من قوات الأمن العراقية

القاهرة — سبوتنيك . وقالت وزارة الداخلية العراقية، في بيان اليوم الأحد، "مفارز مركز شرطة الرشيدية التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات استخبارية وأوامر قضائية ومتابعة مستمرة تلقي القبض على خلية إرهابية من العصابات الإجرامية ممن قاتلوا في صفوف داعش وشاركوا في معارك مكحول، وبيجي، وتلكيف ضد قواتنا الأمنية".

وأضاف البيان أنه جرى "القبض عليهم في قرية الشيخ محمد، المحاذية لنهر دجلة، شمال غربي مدينة الموصل".

وتقع مكحول، وهي منطقة جبلية، في بيجي بمحافظة صلاح الدين وسط العراق، بينما يتبع قضاء تلكيف محافظة نينوى، شمال البلاد.

وتمكنت القوات العراقية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، من تحرير بيجي الغنية بالنفط، حيث توجد أكبر مصافي النفط الوطنية، فيما حررت الموصل في يوليو/ تموز 2017 بعد معارك استمرت 10 أشهر تقريبا.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.