"الشاباك" يعلن اعتقال خلية تابعة لـ"حماس" خططت لتنفيذ تفجيرات في تل أبيب

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) أنه اعتقل خلية تابعة لحركة "حماس" في الضفة الغربية، مكونة من عشرين شخصا خططت لتنفيذ عمليات تفجيرية ضخمة في تل أبيب ومراكز مدن أخرى.

© REUTERS / Mussa Qawasma إسرائيل: الشاباك يحبط 250 هجوما كبيرا بينها عمليات انتحارية

وقال الشاباك، في بيان اليوم الأحد، "‏ضربة إسرائيلية جديدة لحماس: الشاباك اعتقل خلية إرهابية كبيرة جدا تابعة لحماس في منطقة نابلس بلغ عدد أفرادها أكثر من 20 إرهابيا خططت لتنفيذ عمليات تفجيرية وانتحارية في تل أبيب وأورشليم [القدس] وعمليات إطلاق نار".

وأضاف البيان "تم ضبط العبوات الناسفة التي أعدتها الخلية كما تم اعتقال خلايا حمساوية أخرى".

كان جهاز "الشاباك" أعلن، مطلع الشهر الجاري، اعتقال خلية فلسطينية، ادعى أنها "تلقت توجيهات من إرهابي يسكن في سوريا لاغتيال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو".

والأسبوع الماضي، أعلن رئيس "الشاباك"، نداف أرغمان، خلال مؤتمر أمني بالقدس نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجهاز "أحبط منذ بداية العام 2018 حوالي 250 عملية، بما فيها عمليات تفجير وعمليات خطف وإطلاق نار ضد إسرائيليين".

وقال أرغمان، إن "خريطة التهديدات والتحديات متنوعة ومنتشرة في عدة مواقع غير مستقرة وصعبة".