"الشاباك" يعلن اعتقال خلية تابعة لـ"حماس" خططت لتنفيذ تفجيرات في تل أبيب

وأضاف البيان "تم ضبط العبوات الناسفة التي أعدتها الخلية كما تم اعتقال خلايا حمساوية أخرى".
كان جهاز "الشاباك" أعلن، مطلع الشهر الجاري، اعتقال خلية فلسطينية، ادعى أنها "تلقت توجيهات من إرهابي يسكن في سوريا لاغتيال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو".
والأسبوع الماضي، أعلن رئيس "الشاباك"، نداف أرغمان، خلال مؤتمر أمني بالقدس نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجهاز "أحبط منذ بداية العام 2018 حوالي 250 عملية، بما فيها عمليات تفجير وعمليات خطف وإطلاق نار ضد إسرائيليين".
وقال أرغمان، إن "خريطة التهديدات والتحديات متنوعة ومنتشرة في عدة مواقع غير مستقرة وصعبة".
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