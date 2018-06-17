طائرة إسرائيلية تستهدف بنية تحتية جنوبي غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف بنية تحتية في منطقة جنوب قطاع غزة، وقال إن "بالونات تخريبية" أطلقت منها.

© REUTERS / Ahmed Jadallah في حدث نادر... بالون هيليوم يحمل عبوة ناسفة على مستوطنات غزة

القاهرة — سبوتنيك . وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر "تويتر" اليوم الأحد "متابعة للبيان عن إطلاق النار بالقرب من الخلية التي أطلقت بالونات تخريبية، جنوب قطاع غزة، لقد استهدفت طائرة عسكرية بنية تحتية استخدمتها تلك الخلية والسيارة التي استعملها أفرادها".

وكان أدرعي قال في تغريدة سابقة عصر اليوم "قبل وقت قصير قامت قطعة جوية بإطلاق نار تحذيري بالقرب من خلية كانت تقوم بتحضير بالونات حارقة جنوب قطاع غزة".

يذكر أن الطائرات الورقية الحارقة باتت وسيلة جديدة يستخدمها المتظاهرون الفلسطينيون عبر إطلاقها تجاه الحقول الزراعية في المناطق الإسرائيلية وتحمل مواد حارقة ما ألحق خسائر كبيرة لدى المزارعين الإسرائيليين.