قيادي "حوثي": استعدنا المبادرة والهجوم على الحديدة فشل ولن نسلمها

نفى عضو المجلس السياسي في "أنصار الله" محمد البخيتي نية الحركة بتسليم الحديدة ومينائها للأمم المتحدة، وأكد أن الهجوم الذي يقوده التحالف العربي على الحديدة فشل في تحقيق أي تقدم في الساحل الغربي، وأنّ قواته تتكبد خسائر كبيرة.

وقال البخيتي في تصريح لقناة "الميادين" إن الجيش اليمني الموالي لـ"أنصار الله" واللجان الشعبية استعادوا المبادرة في المعركة، وإنّ القتال محتدم في منطقة الفازة في الساحل الغربي.

© AP Photo / Saudi Press Agency التحالف العربي بقيادة السعودية يشن ضربات جوية على مطار الحديدة اليمني

وأكد البخيتي، أن "دول العدوان فشلت في تحقيق أي تقدم، وتتكبد خسائر كبيرة. كما أكد وجود خلافات بين أعضاء دول التحالف السعودي"، مشيراً إلى أن حزب الإصلاح لا يشارك في معارك الحديدة.

ونوه القيادي "الحوثي" إلى أن الحركة تحاول إبعاد المعارك عن المناطق المكتظة بالسكان والمدنيين من أجل تجنب الخسائر البشرية.

وأضاف أن "الكثير من المقاتلين اليمنيين توافدوا إلى منطقة الساحل للتصدي لعدوان قوات التحالف السعودي".

وكانت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، أعلنت اقترابها من السيطرة الكاملة على مطار الحديدة الدولي غرب اليمن، وسط معارك عنيفة مع مسلحي جماعة "أنصار الله".

وذكر الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر"، "أن قواته تمكنت السبت 16 يونيو/ حزيران، من اقتحام اسوار مطار الحديدة الدولي من الجهتين الجنوبية والغربية وبات تحت السيطرة النارية".وأضاف "أن الجيش والمقاومة الشعبية كثفوا من هجماتهم الواسعة على مطار الحديدة مصحوبة بقصف جوي وبحري وبمشاركة من طيران الأباتشي التابعة لقوات التحالف العربي على تحصينات مليشيا الحوثي في مباني المطار وملحقاته".