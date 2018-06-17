نائب ليبي: الهجمات على الموانئ الليبية مخطط لها من مخابرات دول أجنبية

اتهم برلماني ليبي مخابرات دول أجنبية بتدبير الهجمات التي وقعت على الموانئ النفطية الليبية مؤخرا، ملمحا إلى دور لقطر وتركيا وإيطاليا في تلك الهجمات.

البيضاء — سبوتنيك. وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، شرقي البلاد، طارق الجروشي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن "الهجوم علي الحقول والموانئ النفطية مخطط له من مخابرات دول لا تريد استقرار ليبيا"، مشيراً إلى أنه "من خلال متابعة الأحداث الفترة الماضية يتضح أن هناك دول غير راضية عن مخرجات اجتماع العاصمة الفرنسية باريس، وما نتج عنه من تحديد موعد لانتخابات رئاسية وبرلمانية تخرج ليبيا من الأزمة الراهنة".

© Photo / Haitham Ben Lamma فرنسا تسعى لتطبيق نتائج اجتماع باريس حول الأزمة الليبية

وأوضح أن "تركيا وقطر غير راضيتين على الاتفاق، وكذلك الشبهات حول إيطاليا وعن دورها ووقوفها وراء الهجوم على منطقة الهلال النفطي"، مشيرا إلى ما وصفه بـ"تشابك المصالح بين تلك الدول الذي جعل من التحرك على الأرض السبيل الوحيد لإفشال اتفاق باريس".

واستضافت العاصمة الفرنسية باريس اجتماعا للأطراف الليبية، في 29 مايو الماضي، اتفقوا خلاله على الإعداد لقاعدة دستورية للانتخابات في تاريخ أقصاه 16 سبتمبر/ أيلول المقبل، وتحديد يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا.

وتمثلت هذه الأطراف في قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.