بالفيديو من سوريا... فرحة العيد في حلب بعد عودة الأمان

ونقلت وكالة "سانا" جانبا من أجواء فرحة العيد التي يعيشها الشارع الحلبي، مشيرة إلى تفعيل المنشآت السياحية والمقاهي وعودتها إلى ألقاها من جديد في حلب بأجواء "البهجة وروح الشباب المفعم بالحياة لإحياء ليالي عيد الفطر بعد دحر الإرهاب وعودة الأمن والأمان وتأهيل هذه المنشآت التي خربها الإرهاب".
وفي مقهى القلعة على أنغام الطرب الحلبي الأصيل اكتظ المكان بالعائلات الحلبية التي أتت من كل المناطق لتعيش فرحة العيد.
ويشير خالد ملقي صاحب المقهى إلى الإقبال الكبير للناس لكونهم قادمين للتمتع برؤية قلعة حلب، لافتاً إلى اختلاف العيد هذا العام عن الأعوام السابقة.
وأكد مدير سياحة حلب أن قطاع السياحة في حلب يتعافى، ولفت إلى أن "فرحة الناس وامتلاء المنشآت السياحية بفئة الشباب التي نعول عليها في المرحلة القادمة، تعبر عن الفرحة بالعيد"، مضيفاً أن السياحة الداخلية عادت بنشاط كبير وخاصة في الآونة الاخيرة "كوننا شهدنا افتتاح".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)