بالفيديو من سوريا... فرحة العيد في حلب بعد عودة الأمان

تستعيد مدينة حلب شمالي سوريا قوتها وعافيتها بشكل متسارع بعد أن حررها الجيش السوري في نهاية عام 2016، فبعد عودة الكثير من الأسواق والمناطق الصناعية للعمل والحركة، يعيش أهالي حلب أجواء فرحة في العيد تعبر عن المزاج الحلبي العريق.

ونقلت وكالة "سانا" جانبا من أجواء فرحة العيد التي يعيشها الشارع الحلبي، مشيرة إلى تفعيل المنشآت السياحية والمقاهي وعودتها إلى ألقاها من جديد في حلب بأجواء "البهجة وروح الشباب المفعم بالحياة لإحياء ليالي عيد الفطر بعد دحر الإرهاب وعودة الأمن والأمان وتأهيل هذه المنشآت التي خربها الإرهاب".

© صور من المدونين Tarek Basmaje مع انتصارات سوريا... فعاليات رمضانية تمحو ظلام الإرهاب في حلب

وعبر عدد من المواطنين الحلبيين عن فرحتهم بأجواء العيد مع أقاربهم وأصدقائهم في شوارع المدينة والمقاهي ومحيط قلعة حلب والمنشآت السياحية.

وفي مقهى القلعة على أنغام الطرب الحلبي الأصيل اكتظ المكان بالعائلات الحلبية التي أتت من كل المناطق لتعيش فرحة العيد.

ويشير خالد ملقي صاحب المقهى إلى الإقبال الكبير للناس لكونهم قادمين للتمتع برؤية قلعة حلب، لافتاً إلى اختلاف العيد هذا العام عن الأعوام السابقة.

وأكد مدير سياحة حلب أن قطاع السياحة في حلب يتعافى، ولفت إلى أن "فرحة الناس وامتلاء المنشآت السياحية بفئة الشباب التي نعول عليها في المرحلة القادمة، تعبر عن الفرحة بالعيد"، مضيفاً أن السياحة الداخلية عادت بنشاط كبير وخاصة في الآونة الاخيرة "كوننا شهدنا افتتاح".