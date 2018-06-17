مكتب "الصدر": لم نتلق دعوة من العبادي لمناقشة تشكيل الحكومة

أعلن مكتب زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أن التحالف الذي يتبناه الصدر لم يتلق دعوة رسمية من رئيس الوزراء حيدر العبادي للتباحث حول تشكيل الحكومة المقبلة، وذلك بعد أيام قليلة من دعوة العبادي للقوى السياسية لمناقشة تلك المسألة.

بغداد — سبوتنيك. وقال مسؤول المكتب السياسي للصدر، ضياء الأسدي، في بيان، إن تحالف "سائرون" لم يستلم دعوة رسمية من رئيس تحالف "النصر"، حيدر العبادي، للحديث عن تشكيل الحكومة المقبلة، مشيرا إلى إن "دعوة العبادي الكتل السياسية للجلوس بعد انتهاء عيد الفطر للحديث عن كيفية تشكيل الحكومة جاءت عبر الإعلام".

© AP Photo / الصدر يعلن تشكيل الكتلة النيابية الأكبر مع تحالف الفتح

وبحسب الأسدي، فإن "مثل هذه اللقاءات ينبغي أن تستند وتترتب عبر الطرق الرسمية، وإما تكون كتابياً أو عن طريق الهاتف كي نستجيب لها"، معتبرا أن دعوة العبادي "لا تعدو كونها تعبيراً عن النوايا".

وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 أيار/مايو الماضي، بنظام التصويت الإلكتروني الذي طُبق للمرة الأولى في البلاد، وهو ما أحدث جدلا وانتقادا كبيرين بعد إعلان النتائج، فيما اتخذ البرلمان عدة إجراءات من بينها إنهاء عمل مجلس مفوضية الانتخابات، وتعيين 9 قضاة جدد ينتهي عملهم بالمصادقة على النتائج النهائية للعد والفرز اليدوي مجددا لنتائج التصويت.

ودعا العبادي، الخميس الماضي، الكتل السياسية لعقد لقاء على مستوى عال بعد عطلة عيد الفطر مباشرة [تنتهي الثلاثاء] فضلا عن عقد ما وصفها بـ" اللقاءات المسؤولة" للاتفاق على برنامج إدارة الدولة بجميع مؤسساتها.

وكانت عدة تكتلات سياسية قد أعلنت ترحيبها بدعوة العبادي لطاولة حوار وطني، من بينها الجبهة العراقية للحوار الوطني وتحالف القوى العراقية.

وأعلن الصدر الثلاثاء الماضي، عن تحالف قائمته المتصدرة في الانتخابات "سائرون"، وقائمة "الفتح" بزعامة هادي العامري التي حلت بعدها في الانتخابات، لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي.