القوات الحكومية تقول إنها ضيقت الخناق على "الحوثيين" بمطار الحديدة

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، أنه ضيق الخناق على مقاتلي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بمطار محافظة الحديدة غرب البلاد ضمن عملياته لإنهاء سيطرة الجماعة على المدينة ذات الموانئ الاستراتيجية.

القاهرة — سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني عن العميد عبد الرحمن اللحجي، قائد ما يعرف باللواء الثالث عمالقة، قوله إن "معارك ضارية يخوضها الجيش بإسناد من التحالف في الساحل الغربي وصل خلالها إلى الأجزاء الجنوبية والشرقية من مطار الحديدة الدولي، وتضييق الخناق على ميليشيا الحوثي في المطار، وفرض سيطرة شبه تامة على معظم المناطق المحيطة به من عدة جهات"، مؤكداً "تحرك الجيش باتجاه منطقة كيلو 16 لتنفيذ عملية التفافية على الميليشيا والتقدم صوب المطار وميناء الحديدة من الجهة الشمالية بالتزامن مع غارات مكثفة تشنها مقاتلات التحالف الجوية والبحرية وطيران الأباتشي استهدفت فيها مواقع وتعزيزات للمليشيا في المناطق المحيطة بالمطار والميناء".

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ولفت اللحجي إلى "فتح قوات الجيش ممرات آمنة أمام سكان المناطق والأحياء المحيطة بالمطار والتي تدور فيها المعارك مع المليشيا"، مشيراً إلى أن "ميليشيا الحوثي نصبت حواجز ترابية في شوارع الحديدة، وقطعت شارع صنعاء من الاتجاه المؤدي إلى دوار الخمسين جنوب المطار، مانعة حركة التنقل أمام المواطنين إلى خارج المدينة، الأمر الذي يكشف عن نوايا المليشيا من اتخاذهم دروعا بشرية"، بحسب تعبيره.

ووفقاً لموقع الجيش اليمني، "بلغت إحصائية قتلى الميليشيا الانقلابية خلال غارات ومعارك الأيام الستة الماضية حتى يوم أمس السبت أكثر من 500 قتيل وعشرات الجرحى وعددا كبيرا من الأسرى".

كما أشار الموقع إلى أن الجيش "تمكن من إسقاط طائرة بدون طيار محملة بعبوات متفجرة في منطقة النخيلة شمال مديرية الدريهمي جنوب الحديدة".

وكانت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مدعومة بالتحالف، قد أطلقت، يوم الأربعاء الماضي، عملية "النصر الذهبي" للسيطرة على مطار الحديدة ومينائها من قبضة مسلحي جماعة "أنصار الله".

ويقوم التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، منذ 26 آذار/مارس عام 2015، بعمليات جوية وبرية دعما لهادي ضد مسلحي "الحوثيين"، والذين أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها، بينما سيطرت جماعات إرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" (المحظورين في روسيا وعدد من الدول) على محافظات وسط البلاد كحضرموت.