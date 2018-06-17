مقتل وإصابة جنود سعوديين بقصف صاروخي لـ"أنصار الله"

القاهرة — سبوتنيك. وأبلغ وكالة "سبوتنيك" مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء "بأن مسلحي أنصار الله قصفوا اليوم الأحد 17 يونيو/حزيران، بصواريخ الكاتيوشا تجمعا عسكريا سعوديا في منطقة الحصن خلف موقع السديس بنجران".

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله": تصعيد التحالف في الحديدة سيقابل بتصعيد من الشعب اليمني

مؤكداً "وقوع قتلى وجرحى في صفوف العسكريين السعوديين جراء القصف الصاروخي".

في السياق، قُتل جندي سعودي برصاص مسلحي أنصار الله قبالة نجران.

أوضح المصدر أن "جندياً في الجيش السعودي قُتل بعملية قنص لمسلحي أنصار الله في منطقة الصوح قبالة نجران".

مضيفاَ "أن قتلى وجرحى آخرين سقطوا بإطلاق وحدة الاسناد الصاروخي والمدفعي في أنصار الله صاروخاً محلي الصنع نوع زلزال 2 مداه 15 كيلو متراً وعدداً من صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية على تجمعات عسكرية سعودية وأخرى تابعة لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قبالة منفذ علب الحدودي الدولي في قطاع عسير".