إصابة مقيم باكستاني في سقوط صاروخ أطلق من اليمن على جازان بالسعودية

أعلنت قوات "التحالف العربي" بقيادة السعودية، يوم الأحد، عن إصابة مقيم باكستاني جراء سقوط صاروخ باليستي أطلق من الأراضي اليمنية على جازان، جنوب غرب المملكة.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن المتحدث الرسمي باسم قوات "التحالف" العقيد تركي المالكي، توضيحه بأن قوات الدفاع الجوي السعودي رصدت صاروخاً بالستياً أطلقه مسلحون من داخل اليمن، تجاه الأراضي السعودية.

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله": تصعيد التحالف في الحديدة سيقابل بتصعيد من الشعب اليمني

وقال المالكي، "إن الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان، وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان"، محملاً حركة أنصار الله (الحوثيين) المسؤولية الكاملة عن إطلاق الصاروخ.

وأكد العقيد السعودي، أن الصاروخ سقط في منطقة نائية، ونتج عن انفجاره إصابة مقيم باكستاني بجروح طفيفة.

يشار إلى أن المسلحين اليمنيين من حركة أنصار الله يطلقون، بين الحين والآخر، صواريخ باليستية على مناطق في جنوب السعودية والعاصمة الرياض؛ وتعلن قوات "التحالف"، عادة، عن تدميرها قبل وصولها إلى أهدافها.

وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية لمساندة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وذلك في مواجهة الحوثيين وحلفائهم المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق واسعة في شمال البلاد.

جدير بالذكر، أن النزاع الدائر في اليمن، منذ أكثر من 3 سنوات، أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين بين قتيل وجريح، فضلاً عن تدمير البنية التحتية للبلاد، وانتشار الأمراض، وتهجير الآلاف من السكان.