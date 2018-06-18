"أنصار الله" تكشف عن "المفاجأه الصادمة" التي تنتظر التحالف العربي في الحديدة (فيديو)

وقال محمد عبد السلام، في تصريحات لقناة الميادين: "ما ينتظر التحالف في الحديدة معركة استنزاف لا يستطيع أن يصمد فيها". وأضاف، أن التحالف "لن يستطيع حسم المعركة في الحديدة"، لافتاً إلى أن "عمليات الساحل الغربي تتركز في الدريهمي ومناطق محدودة".

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله": تصعيد التحالف في الحديدة سيقابل بتصعيد من الشعب اليمني

وجدد تأكيده أنه لا وجود للإيرانيين في اليمن، مؤكداً أن جماعة "أنصار الله" ترى أن العملية العسكرية في الحديدة تدمير للحل السياسي.

وأكد المتحدث باسم "أنصار الله" أن فكرة تسليم الحديدة للأمم المتحدة غير منطقية ومخالفة لقوانين الأمم المتحدة ومواثيقها الدولية، مؤكداً أن تسليم مرفأ الحديدة للأمم المتحدة غير موضوع على طاولة النقاش. وأعلن أن المبعوث الأممي طرح أن يبدأ الحل السياسي من الحديدة، مضيفاً أن "أنصار الله" ليس لديها مشكلة بذلك، حيث إن الحل في الحديدة يجب أن يكون في صنعاء وعدن وغيرها من المناطق.

ورأى عبد السلام أن الهدف من الحرب أن يكون اليمن خاضعا للاحتلال الأجنبي، مؤكداً أن عبد ربه منصور هادي "ليس سوى واجهة للاحتلال الإماراتي والسعودي، حيث إنه ظهر في عدن تحت صورة مؤسس السعودية ومؤسس الإمارات وهو من المفترض رئيس يمثل الشرعية"، مضيفاً أن هذه الصورة تؤكد أن اليمن تحت الاحتلال وأن هادي هو مجرد أداة لا مكان له في أي مفاوضات سياسية.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، جلسة مغلقة حول اليمن يدلي خلالها المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث بإفادة يحيط خلالها أعضاء المجلس بتفاصيل خطته الشاملة للسلام في اليمن، التي وعد بتقديمها بعد شهرين من إحاطته الأولى في 17 من أبريل/نيسان الماضي.