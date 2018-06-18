المفوض الأممي لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه إزاء الهجمات على ميناء الحديدة

أعرب المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد، عن قلقه البالغ إزاء "هجمات التحالف العربي الذي تقوده السعودية على ميناء الحديدة اليمني".

القاهرة — سبوتنيك. وقال المفوض الأممي، اليوم الاثنين، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان: "نحن قلقون من هجمات التحالف بقيادة السعودية على ميناء الحديدة اليمني".

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله": تصعيد التحالف في الحديدة سيقابل بتصعيد من الشعب اليمني

وأضاف: "نخشى سقوط عدد كبير من الضحايا إثر الهجمات".

وكانت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مدعومة بالتحالف، قد أطلقت، يوم الأربعاء الماضي، عملية "النصر الذهبي" للسيطرة على مطار الحديدة ومينائها من قبضة مسلحي جماعة "أنصار الله".

ويقوم التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، منذ 26 آذار/مارس عام 2015، بعمليات جوية وبرية دعما لهادي ضد مسلحي "الحوثيين"، والذين أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها، بينما سيطرت جماعات إرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" على محافظات وسط البلاد كحضرموت.