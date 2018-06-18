قرقاش: العملية في الحديدة هدفها تغيير آفاق الحل السياسي

أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن الهدف الاستراتيجي من العمليات العسكرية في الحديدة هو تغيير آفاق الحل السياسي.

وقال قرقاش، اليوم الاثنين 18 يونيو / حزيران، خلال مؤتمر صحفي بشأن عملية تحرير ميناء الحديدة والجسر الإغاثي: "إن العمليات العسكرية تسير بوتيرة جيدة بالنظر إلى حرص التحالف على تحييد المدنيين"، بحسب "رويترز".

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وتابع: " الحل في اليمن هو حل سياسي مدفوع من الأمم المتحدة، والحل يمني يمني، ونحن كتحالف هدفنا الاستراتيجي هو أن نحرم إيران من وجود دولة ميليشيات داخل اليمن، واقتلاع تنظيم القاعدة الإرهابي".

وأضاف أن السيطرة على مدينة الحديدة اليمنية بات مسألة وقت بالنسبة للتحالف الذي تقوده السعودية، ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

وأوضح أن "السيطرة على الحديدة بالكامل بالنسبة للتحالف مسألة وقت"، مضيفا أن "ميناء الحديدة يعد شريان رئيسي لتمويل الحوثي بالأسلحة الثقيلة من إيران، وتحرير الحديدة مدخل رئيسي لتحرير العاصمة صنعاء".

وتابع قرقاش أن "التحالف يتقدم بحذر لتجنب المدنيين في الحديدة"، مشيرا إلى أن "ميناء الحديدة لا يزال يعمل، وهناك 6 سفن تفرغ حمولتها في هذه الساعات".



