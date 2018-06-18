"اتفاق تاريخي" بين السعودية وإيران

وأعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية حميد محمدي عن افتتاح مكتب رعاية مصالح الحجاج الإيرانيين في السعودية قريبا بهدف معالجة المشاكل الاحتمالية للحجاج خلال العام الجاري، وفق الاتفاق الناجز مع مسؤولي الحج السعوديين، وذلك وفقاً لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
وتابع: "سيبدأ مكتب رعاية مصالح الحجاج الإيرانيين نشاطاته قبل موعد إيفاد الحجاج إلى الأراضي المقدسة". ونوه إلى أن "3 آلاف إيراني سيفدون إلى الأراضي المقدسة لتقديم مختلف الخدمات الطبية والإسكان والنقل إلى الحجاج".
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