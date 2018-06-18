الإمارات تخرج عن صمتها وتعلق على الوجود العسكري الفرنسي في اليمن

علقت الإمارات لأول مرة على التقارير الإعلامية، التي تحدثت عن وجود قوات فرنسية على الأراضي اليمنية.

وردا على سؤال لمراسل قناة "RT" الروسية، نفى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، صحة هذه التقارير، قائلاً: "لا يوجد تواجد فرنسي على الأراضي اليمنية، لكننا نشكر فرنسا إبداءها الاستعداد لتقديم المساعدة في عملية إزالة الألغام في المناطق المحررة حين يحين وقت ذلك".

© Sputnik . Iliya Pitalev "إلى جانب الإمارات"… صحيفة تكشف وجود قوات خاصة لدولة أوروبية في اليمن

وذكرت الصحيفة، أنها ليست المرة الأولى التي ذهبت فيها باريس إلى ما هو أبعد مما ذهبت إليه الولايات المتحدة في دعم دول الخليج، مشيرة إلى أن فرنسا قدمت للسعودية، في عام 2009 صورا فضائية لليمن، بعد أن رفضت واشنطن تقديمها للرياض.

وقد نقلت وكالة "رويترز"، في وقت سابق، عن مسؤول إماراتي قوله إن الولايات المتحدة رفضت طلب الإمارات تقديم الدعم لعملية التحالف العربي في اليمن.

وحسب المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، الحديث يدور عن طلب تقديم معلومات استخباراتية وإزالة ألغام ومراقبة واستطلاع للعملية العسكرية في ميناء الحديدة اليمني. وأضاف أن فرنسا وافقت على تقديم المساعدة من خلال إزالة الألغام دعما للعملية.