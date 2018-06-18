مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي على الشريط الحدودي شرق غزة

قتل شاب فلسطيني، اليوم الاثنين 18 يونيو/ حزيران، برصاص الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الشرقية لمدينة غزة.

القدس- سبوتنيك. وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الدكتور أشرف القدرة: "استشهد صبري أحمد أبو خضر (24 عاما) شرق غزة".

وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية أن "جيش الدفاع أطلق النار صوب مجموعة من الفلسطينيين، وأصيب أحدهم بجروح بالغة أثناء محاولتهم التسلل داخل الأراضي الإسرائيلية عند معبر كارني شرق مدينة غزة".

من جانبه، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه "قبل نحو ساعة حاول خمسة مخربين القيام بأعمال تخريب في بنية تحتية أمنية في منطقة العائق الأمني شمال قطاع غزة".

#عاجل قبل نحو ساعة حاول خمسة مخربين القيام بأعمال تخريب في بنية تحتية أمنية في منطقة العائق الأمني شمال قطاع #غزة. لقد انفجرت البنية التحتية الأمنية ونتيجة لذلك أُصيب عدد من المخربين — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 18, 2018

​وأضاف أدرعي: "لقد انفجرت البنية التحتية الأمنية ونتيجة لذلك أصيب عدد من المخربين".