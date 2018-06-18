قيادي كردي يكشف شرط انضمام الأكراد لأي تحالف لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

أكد القيادي الكردي رئيس قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك، ريبوار طه، أن تنفيذ مطالب الكرد هو شرط انضمامهم للتحالفات السياسية في بغداد لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

القاهرة-سبوتنيك. وقال طه رداً على سؤال وكالة "سبوتنيك" حول عزم الأحزاب الكردية الرئيسية الانضمام لتحالفات في بغداد: "لا لم ننضم لحد الآن لأي تحالف، لكننا رحبنا بتحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر مع الفتح بقيادة هادي العامري".

© REUTERS / Alaa Al-Marjani مكتب "الصدر": لم نتلق دعوة من العبادي لمناقشة تشكيل الحكومة

وأضاف القيادي الكردي: "أكيد سننضم لتحالف ما في بغداد من أجل تشكيل الحكومة، لكن أولا نحن كاتحاد وطني وحزب ديمقراطي، سنكون وفدا واحدا في بغداد لإجراء سلسلة من الاجتماعات مع الكتل السياسية"، متابعا "أي من هذه التحالفات سيرحب وينفذ مطالب الكرد، خصوصا ما يتعلق بما حصل في الأونة الأخيرة في المناطق المتنازع عليها، والوضع الأمني والعسكري والسياسي، وفرض الإرادة في هذه المناطق، سننضم له".

وأكد أن انضمام الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني للتحالفات في بغداد سيكون "على أساس الاستجابة لمطالبنا نحن ككرد، وأن يكون شكل ونوع الحكومة على أساس المبادئ الدستورية والشراكة والتفاهم الحقيقي بين المكونات والكتل السياسية"، موضحا "سنتجه للانضمام للتحالف الذي يرغب بالشراكة الحقيقة، ويرغب بتنفيذ مطالب الكرد في العراق وفي الحكومة القادمة".

وكان مكتب زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أعلن أن التحالف الذي يتبناه الصدر لم يتلق دعوة رسمية من رئيس الوزراء حيدر العبادي للتباحث حول تشكيل الحكومة المقبلة، وذلك بعد أيام قليلة من دعوة العبادي للقوى السياسية لمناقشة تلك المسألة.

ودعا العبادي، الخميس الماضي، الكتل السياسية لعقد لقاء على مستوى عال بعد عطلة عيد الفطر مباشرة [تنتهي الثلاثاء] فضلا عن عقد ما وصفها بـ" اللقاءات المسؤولة" للاتفاق على برنامج إدارة الدولة بجميع مؤسساتها.



