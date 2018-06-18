قيادي كردي يكشف شرط انضمام الأكراد لأي تحالف لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

القاهرة-سبوتنيك. وقال طه رداً على سؤال وكالة "سبوتنيك" حول عزم الأحزاب الكردية الرئيسية الانضمام لتحالفات في بغداد: "لا لم ننضم لحد الآن لأي تحالف، لكننا رحبنا بتحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر مع الفتح بقيادة هادي العامري".
وأكد أن انضمام الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني للتحالفات في بغداد سيكون "على أساس الاستجابة لمطالبنا نحن ككرد، وأن يكون شكل ونوع الحكومة على أساس المبادئ الدستورية والشراكة والتفاهم الحقيقي بين المكونات والكتل السياسية"، موضحا "سنتجه للانضمام للتحالف الذي يرغب بالشراكة الحقيقة، ويرغب بتنفيذ مطالب الكرد في العراق وفي الحكومة القادمة".
وكان مكتب زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أعلن أن التحالف الذي يتبناه الصدر لم يتلق دعوة رسمية من رئيس الوزراء حيدر العبادي للتباحث حول تشكيل الحكومة المقبلة، وذلك بعد أيام قليلة من دعوة العبادي للقوى السياسية لمناقشة تلك المسألة.
ودعا العبادي، الخميس الماضي، الكتل السياسية لعقد لقاء على مستوى عال بعد عطلة عيد الفطر مباشرة [تنتهي الثلاثاء] فضلا عن عقد ما وصفها بـ" اللقاءات المسؤولة" للاتفاق على برنامج إدارة الدولة بجميع مؤسساتها.
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