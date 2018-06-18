الإمارات تقرر منح إقامة لمدة عام إلى مواطني تلك الدول

أصدر مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قرارا بمنح رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث إقامة لمدة عام في الدولة.

© AFP 2018 / STR قرار إماراتي هام يتعلق بتأشيرات الإقامة ويشجع على الاستثمار

ويأتي القرار، تضامنا من دولة الإمارات العربية المتحدة، مع شعوب هذه الدول، ودعما لهم حتى تتحسن أوضاعهم المعيشية، أو يصبحوا قادرين على العودة لدولهم، بحسب وكالة أنباء الإمارات ( وام ).

وينص القرار على السماح لرعايا الدول التي تعاني من حروب أو كوارث بتثبيت الإقامة لمدة عام، بغض النظر عن شروط إقامتهم، في الفترة من 1 اغسطس/آب وحتى 31 أكتوبر/تشرين أول من العام الحالي، وهي فترة قابلة للتمديد، مع إعفائهم من أية مخالفات أو غرامات مترتبة.