أمير قطر يصدم "دول المقاطعة" بتصريحات جديدة عن إيران

أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا، اليوم الاثنين، 18 يونيو/ حزيران، بالرئيس الإيراني حسن روحاني، حيث تبادلا التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد.

ووفقا لوكالة "أنباء فارس" الإيرانية، فقد هنأ أمير قطر، الحكومة والشعب الإيراني بحلول عيد الفطر السعيد، وأكد أن العلاقات العريقة بين إيران وقطر تنمو يوما بعد يوم.

© REUTERS / Danish Siddiqui روحاني لأمير قطر: الحصار غير عادل ويزيد من التوتر بين دول المنطقة

وأضاف الشيخ تميم، أن "الدوحة عازمة على تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات أكثر من السابق، وأنه شخصيا يتابع مسار تنمية العلاقات بين البلدين".

وأعرب عن تقديره لمواقف "حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة حيال مسألة الحصار المفروض على قطر، مؤكدا أن الدوحة لن تنسى مطلقا هذه المواقف". كما أعرب عن اعتقاده بأن حل جميع الخلافات في المنطقة ممكن عبر طريق الحوار، وأن أي بلد لايمكنه فرض وجهات نظره على الدول الأخرى.

وأكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن سياسة قطر قائمة على دعم صمود الشعب الفلسطيني، وأنها ستواصل هذه السياسة، معربا عن تمنياته باستمرار نجاحات المنتخب الإيراني لكرة القدم في مونديال روسيا 2018 بالرغم من وقوعه في مجموعة صعبة.