سياح أمريكيون يؤدون رقصة "العرضة" السعودية (فيديو)

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، اليوم الاثنين 18 يونيو/ حزيران، فيديو لمجموعة من السياح الأمريكيين، وهم يستمتعون ببعض التقاليد السعودية الأصيلة.

ويظهر في الفيديو، الذي نشره الحساب الرسمي للجنة السعودية الأمريكية للعلاقات العامة (سابراك) على "تويتر"، السياح الأمريكيين وهم يؤدون رقصة "العرضة" السعودية الشعبية.

A jovial group of American tourists get a firsthand experience of a cornerstone of #Saudi culture and tradition: The “Ardah” dance. pic.twitter.com/NvTNEYBYp8 — SAPRAC (@SapracOrg) June 18, 2018

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وتم الإعلان عن إطلاق "لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية"، المعروفة بـ "سابراك" في منتصف مارس/ آذار 2016.

و"سابراك" التي عمل على تأسيسها المحلل الاقتصادي سلمان الأنصاري منذ مطلع 2015، تهدف إلى الوصول إلى المواطن الأمريكي وتثقيفه حول كافة القضايا الخاصة بشأن العلاقات السعودية الأمريكية والشؤون العربية، وفقا لما يؤكده الأنصاري.

يصنف المراقبون "سابراك" بأنها نقلة نوعية في تاريخ العلاقة السعودية الأمريكية، إذ تعد الأولى من نوعها في الاختصاص بالتواصل المباشر ما بين الشعبين السعودي والأمريكي، لتجاوز الكثير من الأفكار المسبقة والمنمقة.