محمد بن زايد يستقبل وفدا عسكريا

واستقبل محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، الوفد بعد عودته من خارج الدولة، ونقل تهاني وتحيات "القيادة، والشعب لهم بمناسبة عيد الفطر السعيد".

محمد بن زايد يستقبل الوفد المدني والعسكري الذي قام بزيارة الى قواتنا المسلحة المرابطة خارج الدولة ونقل تهاني وتحيات القيادة والشعب لهم بمناسبة عيد الفطر السعيد. pic.twitter.com/9ACWlNmZuH — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) ١٨ يونيو ٢٠١٨

وتشارك القوات الإماراتية في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن منذ عام 2015، ويشن هجمات مسلحة ضد قوات جماعة "أنصار الله".

وقدم محمد بن زايد واجب العزاء في الشهداء الإماراتيين بالفجيرة، ومدينة العين، ورأس الخيمة.