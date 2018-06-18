بدء تنفيذ قرار الملك سلمان بشأن الحديدة

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، تحمل الشاحنات على متنها 361.462 كيلوغرام من المواد الغذائية.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي، عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أن هذه المساعدات تأتي كامتداد للاهتمام الكبير من العاهل السعودي وتوجيهاته بالوقوف مع الأشقاء اليمنيين وتخفيف معاناتهم.

18 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تعبر منفذ الوديعة في طريقها إلى #الحديدة. pic.twitter.com/jEbPS1LaBB — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) June 18, 2018

وأوضح الربيعة أن القافلة تتكون من 18 شاحنة محملة بـ 228.142 كيلوغرام من السلال الغذائية و133.320 كيلوغرام من التمور، تستهدف الأسر الأكثر احتياجا في محافظة الحديدة اليمنية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يتم يوم الأربعاء المقبل إطلاق قافلة برية أخرى للحديدة، كما يعكف المركز حاليا على تجهيز جسرين جوي وبحري لإيصال المساعدات الغذائية والإيوائية إلى محافظة الحديدة.

ودعا عبد الله الربيعة، المنظمات الإنسانية الأممية والدولية إلى تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى جميع المحافظات اليمنية وتحديدا الحديدة.