الرزاز يتحدث عن حق الأردنيين في معرفة أين تنفق أموالهم

علق رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، على أوجه صرف المال العام في الأردن، وذلك بعد توليه الحكومة مؤخرا.

وقال عمر الرزاز إن "المال العام هو مال الناس ومن حقهم أن يعرفوا أوجه صرفه"، حسب صحيفة الدستور الأردنية.

وأضاف أن من حق الناس أن يعرفوا أولويات عملية صرف المال العام "هذه المبادئ العامة التي سنسير عليها للقيام بواجبنا تجاه ما كلفنا به جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وما يتوقعه الشعب الأردني منا".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "أسلوب الفزعة لن يوصلنا إلى الأردن الذي نريد".

ويعقد مجلس الوزراء الأردني جلسة اليوم لوضع تصور للمرحلة القادمة في الأردن.

قرر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، سحب مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل، والذي أثار موجة واسعة من الاحتجاجات أسفرت عن إقالة حكومة هاني الملقى.