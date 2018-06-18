الرزاز يتحدث عن حق الأردنيين في معرفة أين تنفق أموالهم

وقال عمر الرزاز إن "المال العام هو مال الناس ومن حقهم أن يعرفوا أوجه صرفه"، حسب صحيفة الدستور الأردنية.
ملك الأردن لـ " الحكومة الجديدة ": لا تردد في محاسبة من لا يراعي المال العامhttps://t.co/hdQKcI72NH#الاردن_الان pic.twitter.com/XsOEoFVc1q— صحيفة صدى (@slaati) June 5, 2018
وأضاف أن من حق الناس أن يعرفوا أولويات عملية صرف المال العام "هذه المبادئ العامة التي سنسير عليها للقيام بواجبنا تجاه ما كلفنا به جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وما يتوقعه الشعب الأردني منا".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن "أسلوب الفزعة لن يوصلنا إلى الأردن الذي نريد".
#الموازنة_العامة 2018 — أدوات الرقابة على المال العام (الموازنة العامة)#الأردن pic.twitter.com/NXcE6bLEnb— مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية (@JrtvMedia) November 16, 2017
ويعقد مجلس الوزراء الأردني جلسة اليوم لوضع تصور للمرحلة القادمة في الأردن.
قرر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، سحب مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل، والذي أثار موجة واسعة من الاحتجاجات أسفرت عن إقالة حكومة هاني الملقى.
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