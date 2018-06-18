قرار جديد يمنح المرأة السعودية حقا إضافيا

ووفقا لصحيفة "الوئام" السعودية، يدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يوم 24 يونيو/حزيران الجاري.
وأوضح السفير أن خروج المرأة بمفردها في المملكة للخارج، هو أمر تحكمه أنظمة أخرى لا علاقة لها بقيادة المرأة للسيارة، مضيفا أن قيادتها السيارة بمفردها خاضع لموافقة ولي أمرها.
وأشار السفير السعودي إلى أنه طالما أن قيادة المرأة لا تنتهك الشريعة الإسلامية وتعاليمها، ولا تنتهك المحافظة على المرأة وعلى احترامها وحشمتها، فقد رأى العاهل السعودي ضرورة إقرار هذا الحق للمرأة، تزامنا مع هذه الفترة التي تشهد فيها المملكة نهضة شاملة في جميع مناحي الحياة، على حد قوله.
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