قرار جديد يمنح المرأة السعودية حقا إضافيا

كشف سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين، عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ، أنه بات في إمكان المرأة السعودية قيادة السيارة والانتقال بها ما بين البلدين عبر جسر الملك فهد.

ووفقا لصحيفة "الوئام" السعودية، يدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يوم 24 يونيو/حزيران الجاري.

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وسيكون مسموحا لأي امرأة، سواء سعودية أو بحرينية قيادة السيارة والعبور بها عبر جسر الملك فهد، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي قيود على المرأة البحرينية في قيادة السيارة بمفردها بدون محرم، داخل السعودية

وأوضح السفير أن خروج المرأة بمفردها في المملكة للخارج، هو أمر تحكمه أنظمة أخرى لا علاقة لها بقيادة المرأة للسيارة، مضيفا أن قيادتها السيارة بمفردها خاضع لموافقة ولي أمرها.

وأشار السفير السعودي إلى أنه طالما أن قيادة المرأة لا تنتهك الشريعة الإسلامية وتعاليمها، ولا تنتهك المحافظة على المرأة وعلى احترامها وحشمتها، فقد رأى العاهل السعودي ضرورة إقرار هذا الحق للمرأة، تزامنا مع هذه الفترة التي تشهد فيها المملكة نهضة شاملة في جميع مناحي الحياة، على حد قوله.