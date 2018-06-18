حماس تدين الاعتداء على متظاهرين في قطاع غزة

أدانت حركة حماس الفلسطينية، الاعتداء الذي تعرض له عدد من المتظاهرين بقطاع غزة اليوم الاثنين 18 يونيو/ حزيران.

رام الله —سبوتنيك. وجرى فض فعالية بعد هجوم شنته مجموعة قالت حركة فتح إنها تابعة لحماس.

© REUTERS / Mohamad Torokman "الشاباك" يعلن اعتقال خلية تابعة لـ"حماس" خططت لتنفيذ تفجيرات في تل أبيب

وقالت حماس إنه "منذ ساعة الحدث أجرت قيادة الحركة تحقيقا أوليا فيما جرى، حيث اتضح أن هذه ليست الفعالية الأولى التي ينفذها هذا الحراك في قطاع غزة حيث كانت الفعاليات السابقة تتم بهدوء ولا يحدث خلالها أية صدامات تُذكر وتؤكد الحركة أن مطالبها محقة وعادلة وتنسجم مع مطالب شعبنا ومواقف ومطالب الحركة".

كما دانت حركة فتح، اقتحام المجموعات المذكورة للفعالية، التى انطلقت اليوم الاثنين، وقال المتحدث باسم الحركة، أسامة القواسمي، إن "الاعتداء على المشاركين وتخريب المنصة وتمزيق الشعارات التي تطالب بالوحدة وإسقاط الانقسام قد أصاب عناصر حماس في مقتل وأوجعهم حيث إن هتافات الوحدة تتنافى مع توجهاتهم وثقافتهم".

ودعت اللجنة العليا للأسرى والمحررين الفلسطينيين أهالى غزة للخروج والتظاهر اليوم تنديدا بما وصفته "انقلاب حماس في قطاع غزة".