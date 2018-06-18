حماس تدين الاعتداء على متظاهرين في قطاع غزة

رام الله —سبوتنيك. وجرى فض فعالية بعد هجوم شنته مجموعة قالت حركة فتح إنها تابعة لحماس.
كما دانت حركة فتح، اقتحام المجموعات المذكورة للفعالية، التى انطلقت اليوم الاثنين، وقال المتحدث باسم الحركة، أسامة القواسمي، إن "الاعتداء على المشاركين وتخريب المنصة وتمزيق الشعارات التي تطالب بالوحدة وإسقاط الانقسام قد أصاب عناصر حماس في مقتل وأوجعهم حيث إن هتافات الوحدة تتنافى مع توجهاتهم وثقافتهم".
ودعت اللجنة العليا للأسرى والمحررين الفلسطينيين أهالى غزة للخروج والتظاهر اليوم تنديدا بما وصفته "انقلاب حماس في قطاع غزة".
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