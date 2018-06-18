اليمن... 14 قتيلا وجريحا بمعارك غرب تعز

تجددت، اليوم الاثنين، المعارك بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية، ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، مخلفة 14 قتيلا بحسب مصدر عسكري.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في المركز الإعلامي للجيش اليمني لوكالة "سبوتنيك" "بأن "الحوثيين نفذوا هجوماً اليوم الاثنين على مواقع للجيش في تبة عسيلة وتبة النوبة في مديرية مقبنة غرب تعز".

وأشار إلى "أن هجوماً آخر شنه الحوثيون على مواقع في منطقتي جواعة والحريقة وجبل القرين في ذات المديرية".

مؤكداً "تمكن قوات الجيش من صد الهجومين عقب معارك استمرت ساعات وكبدوا جماعة "أنصار الله" أكثر من 14 قتيلاً وجريحاً".

ويقوم التحالف العربي، منذ 26 آذار/مارس عام 2015 دعما للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، بعمليات جوية وبرية ضد مسلحي الحوثيين، الذي أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها، بينما سيطرت جماعات إرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" (المحظورين في روسيا وعدد من الدول) على محافظات وسط البلاد كحضرموت.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.