الملك الأردني يؤكد لنتنياهو ضرورة تحقيق تقدم في "حل الدولتين"

أكد الملك الأردني، عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، 18 يونيو/ حزيران، أنه يجب العمل على تطوير جهود "حل الدولتين" بين إسرائيل وفلسطين.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان إنه التقى العاهل الأردني، الملك عبد الله في عمان، اليوم، لمناقشة التطورات الاقليمية.

© REUTERS / NIR ELIAS نتنياهو يجتمع مع ملك الأردن في عمان

وتم الاتفاق خلال اللقاء على بحث عدد من القضايا الثنائية من ضمنها مشروع ناقل البحرين.

وحسب نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي، فقد "أكد الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي غادر الأردن بعد زيارة قصيرة للمملكة، ضرورة تحقيق تقدم في جهود حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استنادا إلى حل الدولتين، ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبما يقود إلى قيام الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".

وأكد العاهل الأردني على أن "مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي على أساس حل الدولتين، كون القدس مفتاح تحقيق السلام في المنطقة".