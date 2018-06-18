المشاط: أهمية دور الأمم المتحدة في التخفيف من الكارثة الإنسانية بسبب "العدوان"

التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، في صنعاء، رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط.

القاهرة — سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله"، استعرض المبعوث الأممي "الجهود التي يبذلها حاليا لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يمر بها الشعب اليمني".

وناقش اللقاء الأوضاع الإنسانية الكارثية التي خلفها "العدوان" والحصار المفروض على الشعب اليمني للعام الرابع على التوالي، والدور الذي يجب أن تضطلع به الأمم المتحدة في هذا الجانب".

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كما تطرق "إلى عملية السلام والجهود المبذولة في سبيل إنجاحها وكذا رفع الحصار عن المطارات والموانئ اليمنية والسماح بدخول المواد الضرورية الإغاثية والغذائية إلى الشعب اليمني".

وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اللقاء "على أهمية أن تقوم الأمم المتحدة بدورها في التخفيف من الكارثة الإنسانية التي خلفها "العدوان" والحصار".

مجددا "التأكيد على دعم مساعي المبعوث الأممي في هذا المجال".

ويقوم التحالف العربي، منذ 26 آذار/ مارس عام 2015 دعما للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، بعمليات جوية وبرية ضد مسلحي (الحوثيين)، الذي أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها، بينما سيطرت جماعات إرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" (المحظورين في روسيا وعدد من الدول) على محافظات وسط البلاد كحضرموت.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.