السودان... محاولات لعقد اجتماع لإنقاذ البلاد

ودعا أبو القاسم الأمين، رئيس المؤتمر الوطني، والي ولاية النيل الأبيض، الأحزاب والتنظيمات السياسية للتحاور حول القضايا الوطنية "لتحقيق إجماع وطني يعصم البلاد من المخاطر والتحديات الداخلية والخارجية"، حسب وكالة الأنباء السودانية.
وأكد بركة أن الحوار الوطني أحدث اختراقا حقيقيا في القضايا الوطنية العالقة منذ استقلال السودان، وجدد التزام ولايته بانفاذ مخرجات الحوار الوطنى وإنفاذها توصية تلو الأخرى.
وأعلن الأمين العام لحزب "المؤتمر الشعبي" السوداني، السبت 16 يونيو/حزيران، أن حزبه مستعد للانسحاب من حكومة الوفاق الوطني، بسبب قانون الانتخابات 2020، الذي أجازه مجلس الوزراء قبل أيام، دون إجراء مشاورات مع الأحزاب التي شاركت في برنامج الحوار الوطني.
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