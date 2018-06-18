التحالف يعلن عدد قتلى "أنصار الله" في أسبوع

أعلن العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، عن مقتل 626 من عناصر "أنصار الله" خلال المواجهات بين التحالف والجماعة خلال أسبوع.

وأضاف التركي خلال مؤتمر صحفي له اليوم الاثنين 18 يونيو/ حزيران، أن 253 موقعا ومعدة عسكرية تابعة لجماعة "أنصار الله" تم تدميرها.

© REUTERS / Fawaz Salman اليمن... 14 قتيلا وجريحا بمعارك غرب تعز

وأكد المتحدث باسم التحالف تقدم قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة نهم نحو الغرب لتحرير صنعاء. وتقود السعودية تحالفا عربيا في اليمن منذ عام 2015، يشن عمليات عسكرية متعددة على جماعة "أنصار الله".