لافرينتييف: روسيا متفائلة بحذر حول إنشاء اللجنة الدستورية السورية

جنيف — سبوتنيك. وقال لافرينتييف لوكالة " سبوتنيك": "نحن تحدثنا بشكل جيد وبناء مع ستيفان دي ميستورا، ناقشنا القضايا التي ستكون على جدول الأعمال غدا. كما تحدثنا مع الأتراك بشكل بنّاء. في ختام كل اجتماعات اليوم، يمكننا التعبير عن تفاؤل حذر".
وقال دليقان لوكالة "سبوتنيك": "المجموعات الثلاث التي كانت في سوتشي… أكدت قائمة المرشحين المشتركة للجنة الدستورية وسلمتها اليوم لدي ميستورا.
وأضاف "ستعقد هيئة التفاوض السورية اجتماعا في الرياض يوم 23 حزيران/ يونيو. وستناقش اللجنة الدستورية هناك، ويمكنهم إعداد قائمتهم".
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