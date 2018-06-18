الجيش الليبي يقبض على سيارة محملة بمستندات تخص "داعش" في درنة

أعلن مدير المكتب الإعلامي ورئيس شعبة الإعلامي الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة العبيدي، في مدينة بنغازي شرقي البلاد، اليوم الاثنين 18 يونيو/حزيران، أن الجماعات الإرهابية في مدينة درنة حاولت تهريب أختام لتنظيم داعش وكافة مستنداتها، التي تثبت قوائم لأسماء الاغتيالات، التي نفذها مسلحي داعش.

البيضاء — سبوتنيك. وأكد العبيدي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن "الإرهابيين في درنة يحاولون تهريب أختام تنظيم الدولة الإرهابي داعش وكافة مستنداتها من قوائم الاغتيالات والحسبة والحكم على الناس".

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وأضاف في تصريحه أن:

القوات المسلحة العربية الليبية قد تمكنت من القبض على سيارة محملة بكل ذلك بالإضافة لعبوات ناسفة حديثة الصنع وأدوات تفجير عن بعد ولواصق مجموعة من كواتم الصوت للأسلحة.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي ورئيس شعبة الإعلام الحربي للقيادة الجيش الليبي أن "هذا دليل يبين بأن مجلس شورى درنة و أبو سليم المنتمية للقاعدة هم حلفاء للأبد لداعش وللقاعدة وأن قيادتهم واحدة"، وتابع أن "عملية التهريب الفاشلة هذه ما هي إلا لإخفاء خستهم وزيفهم وكذبهم".